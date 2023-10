Arsenal : la sortie marquante d’Eddie Nketiah

La suite après cette publicité

Entre Eddie Nketiah et Arsenal, c’est l’amour fou. À mesure que les années défilent, l’attaquant anglais répond présent. En dépit d’une forte concurrence sur le front de l’attaque londonienne (Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Kai Havertz pour ne citer qu’eux), le joueur de 24 ans parvient à enchaîner les rencontres sous les ordres de Mikel Arteta. Au sortir d’un exercice 2022-23 plus que satisfaisant (39 rencontres, 9 buts et 1 passe décisive), celui qui a prolongé l’aventure sur le long terme avec le vice-champion d’Angleterre en juin dernier aspire à un avenir radieux sous les couleurs d’Arsenal comme il l’a évoqué lors d’un entretien accordé au média Four-Four-Two.

«J’ai signé un nouveau contrat à Arsenal parce que j’aime le club. Londres est ma maison… et j’ai été fan d’Arsenal toute ma vie, cela a joué un grand rôle. En discutant avec le manager des projets qu’il avait pour moi, j’ai su que je voulais apprendre, me développer et aider Arsenal», a déclaré Eddie Nketiah. Pour rappel, le Baby Gunner compte 10 participations dont 8 titularisations pour 2 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.