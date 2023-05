Trophées UNFP : les Lyonnais crient au scandale pour Alexandre Lacazette !

Le club des cinq. Cette saison, Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (PSG), Jonathan David (LOSC), Loïs Openda (Lens) et Seko Fofana (Lens) sont en lice pour remporter le Trophée UNFP du meilleur joueur de l’exercice 2022-23 en Ligue 1. Une liste qui a fait débat puisque d’autres joueurs du championnat de France méritaient d’y être selon plusieurs observateurs. Alexis Sanchez (OM) ou encore Alexandre Lacazette (OL) sont les deux grands oubliés. Concernant le capitaine lyonnais, il a porté son équipe à bout de bras toute la saison en enchaînant les buts. Il en est à 26 réalisations en Ligue 1, lui qui est au coude à coude avec KM7 pour le titre de meilleur buteur de la saison en L1.

La suite après cette publicité

Outre ses buts, son leadership et sa capacité à sauver l’OL à plusieurs reprises plaident pour lui. Mais cela n’a pas été suffisant pour figurer dans la liste des Trophées UNFP. En conférence de presse mercredi, Laurent Blanc avait réagi à cette nouvelle. «Non, on n’en a pas parlé. C’est une récompense personnelle. Je pense qu’Alex a fait un bon championnat. J’aurais bien aimé qu’il fasse partie des cinq nommés. Mais c’est une récompense individuelle, j’y attache peu d’importance. On a trois autres joueurs (Cherki, Barcola et Lopes) qui sont aussi nommés. Je pense qu’Alex aurait pu l’être. Mais il ne l’est pas.» Une réaction plutôt soft de la part du Cévenol, qui n’aime pas trop les polémiques du genre.

À lire

OL : les statistiques hallucinantes du patron Alexandre Lacazette

Les Lyonnais ne comprennent pas l’absence de Lacazette

Ses joueurs, eux, n’ont pas hésité à monter au créneau pour défendre leur capitaine. Après la belle victoire face à l’AS Monaco vendredi, Maxence Caqueret a confié «C’est sûr que je ne comprends pas ce choix. Mais je pense que ce n’est pas le plus important. On connaît tous les qualités d’Alex. Il nous a beaucoup aidé durant l’année, encore ce soir d’ailleurs. C’est sûr qu’il aurait mérité d’être parmi les cinq nommés. Mais le plus important est ce qu’il fait sur le terrain.» Et Lacazette a parfaitement répondu avec un but et une attitude de patron. Il a remobilisé les troupes après l’ouverture du score monégasque et n’a jamais lâché le morceau.

La suite après cette publicité

Son ami et coéquipier Rayan Cherki apprécie l’exemple qu’il lui donne. Comme Caqueret, il n’a pas compris son absence. «Personnellement, non je ne comprends pas. C’est un joueur très important pour nous, je pense que vous le voyez tous les week-ends. Pour moi, il fait amplement partie des cinq (meilleurs joueurs, ndlr); si ce n’est des deux premiers. Je pense qu’il doit avoir la hargne pour montrer encore plus qu’il méritait d’être dans les cinq premiers.» Cherki va tout faire pour aider son capitaine à se consoler avec le titre de meilleur buteur. Pour cela, il faudra faire mieux que Kylian Mbappé. Le match à distance continue entre les deux joueurs français.