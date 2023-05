OL : les statistiques hallucinantes du patron Alexandre Lacazette

La suite après cette publicité

Une réponse cash. Vendredi soir, Alexandre Lacazette (31 ans) était attendu au tournant pour plusieurs raisons. Beaucoup attendaient de voir comment allait réagir l’attaquant lyonnais après avoir manqué son pénalty dimanche dernier lors d’un match crucial face au Clermont Foot (défaite 2 à 1), où il avait d’ailleurs marqué un but. D’autres se demandaient quelle allait être la réaction de l’ancien joueur d’Arsenal suite à son absence de la liste des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 de l’exercice 2022-23.

Alexandre Lacazette a rassuré tout le monde. Titulaire face à l’AS Monaco, le capitaine rhodanien s’est démené comme à son habitude. D’autant plus que son équipe a encaissé un pénalty dès l’entame de match. Juste avant la mi-temps, celui qui est le meilleur buteur du Groupama Stadium a trompé Alexander Nübel suite à un superbe service de Bradley Barcola (1-1, 39e). Ce dernier est d’ailleurs le joueur ayant délivré le plus de passes décisives à destination de Lacazette (6 assists) cette saison. Auteur de son 26e but lors de cet exercice, l’attaquant égale Kylian Mbappé (PSG) au classement des buteurs.

Lacazette met la pression sur Mbappé

Le Parisien aura l’occasion de reprendre l’avantage durant ce week-end lors du déplacement à Auxerre. Mais le Lyonnais lui met clairement la pression et montre qu’il faudra compter sur lui jusqu’à la fin de la saison. Avec 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, la gâchette rhodanienne est clairement le Monsieur Plus de l’OL. Sur l’année civile 2023, il est tout simplement monstrueux. Avec 16 buts au compteur, il est devenu le meilleur buteur des cinq grands championnats européens devant la machine Erling Haaland (15 buts).

Il est aussi le premier joueur à avoir inscrit 20 buts lors de ses 21 premiers matches d’une année civile avec l’OL en compétition officielle. Avant lui, Nestor Combin avait fait mieux en 1964 (20 buts). Un retour à la maison gagnant pour le footballeur auteur de 9 buts lors des 6 dernières rencontres de son club. Alexandre Lacazette est clairement l’une des rares satisfactions de la saison lyonnaise. D’ailleurs, ses coéquipiers ne comprennent pas trop son absence au sein de la liste des Trophées UNFP pour le titre de joueur de la saison.

Une absence aux Trophées UNFP qui scandalise les Lyonnais

En zone mixte, Maxence Caqueret a confié : «c’est sûr que je ne comprends pas ce choix. Mais je pense que ce n’est pas le plus important. On connaît tous les qualités d’Alex. Il nous a beaucoup aidé durant l’année, encore ce soir d’ailleurs. C’est sûr qu’il aurait mérité d’être parmi les cinq nommés. Mais le plus important est ce qu’il fait sur le terrain.» Rayan Cherki est du même avis. «Personnellement, non je ne comprends pas. C’est un joueur très important pour nous, je pense que vous le voyez tous les week-ends. Pour moi, il fait amplement partie des cinq (nommés, ndlr); si ce n’est des deux premiers. Je pense qu’il doit avoir la hargne pour montrer encore plus qu’il méritait d’être dans les cinq premiers.»

Lacazette ne sera pas le joueur de l’année en L1. Mais il peut encore rafler le titre de meilleur buteur. Rayan Cherki veut tout faire pour l’aider. «Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian (Mbappé) est mon ami. Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider.» Une aide qui sera appréciée par l’attaquant comme Laurent Blanc, qui a confié au sujet de son capitaine : «Alexandre Lacazette dégage un très haut niveau et remplit son rôle de leader d’équipe» Un leader qu’on n’arrête plus !