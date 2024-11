Le Barça veut profiter de la guerre entre Rafael Leão et Paulo Fonseca

Plus rien ne va pour Rafael Leao à l’AC Milan. Ces dernières semaines, l’ailier portugais semble avoir complètement perdu la confiance de son coach Paulo Fonseca. Auteur d’un début de saison très moyen avec 1 petit but (4 passes décisives) en 11 matches, l’ancien attaquant de Lille a même perdu sa place dans le onze milanais. Ce vendredi soir, la Gazzetta Dello Sport révélait ainsi que Paulo Fonseca allait encore se passer de lui ce week-end face à Monza, préférant titulariser le jeune ailier gauche suisse Noah Okafor.

Une décision dans la continuité du traitement réservé à l’international portugais depuis quelques semaines puisqu’il n’a pas débuté 3 des 4 derniers matches de son équipe. Ce samedi, le journal au papier rose explique qu’après avoir constaté que les deux hommes n’étaient pas sur la même longueur d’onde, leur relation a pris un nouveau tournant désormais. Pour la première fois, la relation entre l’entraîneur et le numéro 10 milanais est clairement remise en question. Paulo Fonseca estime que les performances et l’attitude de son attaquant ne lui conviennent pas. Il veut un joueur bien plus impliqué dans les phases défensives et a plusieurs fois tenté de le réveiller en l’envoyant sur le banc.

Rafael Leao a demandé à partir

« Il n’y a pas de conflit entre nous, c’est juste une option du coach. Je pense, pour Leao et pour tout le monde, qu’on essaie de les motiver de différentes manières. Et c’est le devoir de chacun de donner le meilleur de lui-même, je n’ai pas besoin de le supplier», expliquait Fonseca après la rencontre face à Naples alors que Leao avait débuté sur le banc et joué 30 petites minutes. Mais l’attaquant portugais ne semble pas si motivé à l’idée de regagner sa place. Au contraire. Tuttosport et Sport annoncent en fait qu’il a déjà décidé de quitter l’AC Milan. Et le plus rapidement possible. Le quotidien italien explique que Rafael Leao est très en colère et ne comprend pas sa situation.

Se sentant trahi par le club et souhaitant partir, il a déjà commencé à sonder d’autres clubs et notamment le FC Barcelone. Le club catalan, en grande forme sur ce début de saison, est au courant de la situation par l’intermédiaire de Jorge Mendes qui n’est pourtant pas son agent officiel. Le directeur sportif barcelonais Deco, tout comme Joan Laporta, apprécie énormément le joueur et le Barça cherche activement un ailier gauche pour renforcer l’attaque (surtout après l’échec de la piste Nico Williams cet été). Avec sa situation, la valeur marchande de Leao devrait chuter et le Barça compte bien en profiter. Et si le joueur espère même partir dès janvier s’il ne joue pas plus, les Blaugranas chercheront à temporiser jusqu’à l’été pour offrir à Hansi Flick un renfort de taille.