Atlético : le très beau but de Joao Félix à Grenade en vidéo

L'Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse de Grenade dans le cadre de la 19e journée de Liga. L'occasion pour les Colchoneros de retrouver le top 4 et ainsi sécuriser un peu plus sa place qualificative en Ligue des Champions, tandis que les Grenadins avaient pour objectif de prendre de l'avance sur la zone de relégation, à seulement quatre points d'avance sur Alavés, premier relégable.

Les hommes de Diego Simeone ne pouvaient pas mieux débuter la rencontre : servi par Thomas Lemar, l'attaquant portugais Joao Félix éliminait un défenseur andalou d'une feinte de corps avant de de se mettre sur son pied droit à l'entrée de la surface de réparation et de tromper Maximiano Luis d'une frappe croisée à ras de terre. Seulement trois minutes de jeu et l'Atlético menait déjà au score, voici le but en vidéo.