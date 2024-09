Rennes punit froidement le PSG

Malgré une semaine plutôt tranquille pour le PSG, l’infirmerie du club de la Capitale affiche complet et c’est une équipe forcément amoindrie qui va affronter l’une de ses bêtes noires, le Stade Rennais dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Car face au club breton, Luis Enrique devra faire sans Nuno Mendes, Marco Asensio, Vitinha, Désiré Doué, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Alors si l’effectif parisien dispose de profondeur, c’est avec la tête à l’Emirates Stadium la semaine prochaine et avec un onze profondément remanié que la bande à Ousmane Dembelé va devoir se relancer face à Rennes après avoir concédé le match nul face à Reims (1-1) le week-end dernier.

La semaine dernière, nous avons permis aux nouveaux inscrits de se régaler (nous vous avions proposé de miser sur un match nul 1-1 entre Reims et le PSG coté à 6,50). Parmi les différents paris proposés par Parions Sport pour cette rencontre PSG-Rennes, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Rennes s’impose face au PSG, cote à 7,10

Déjà en difficulté face à Reims le week-end dernier, la formation parisienne, n’affiche pas une grande sérénité à quelques jours d’affronter Arsenal en Ligue des Champions. Comme souvent avant un grand rendez-vous européen, les joueurs du PSG vont surtout essayer d’éviter de venir garnir une infirmerie déjà remplie. En face, une équipe rennaise qui alterne le bon et le moins bon mais qui n’est jamais aussi redoutable que face au PSG. Rennes est d’ailleurs considéré comme la bête noire de Paris en Ligue 1. Il suffit de se remémorer le match nul de la saison passée au Parc 1-1 et la défaite 0-2 du PSG de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti face à Rennes en mars 2023. On imagine bien le même scénario ce vendredi d’autant que la cote de 7,10 est un coup à tenter pour les plus audacieux.

Arnaud Kalimuendo marque face au PSG, cote à 4,35

Qui mieux qu’un ancien Parisien pour marquer au Parc des Princes avec le Stade Rennais. À l’instar de son but marqué en mars 2023 au PSG, on imagine bien Arnaud Kalimuendo récidiver. Auteur de deux buts lors des deux derniers matches de Ligue 1, l’ancien titi parisien est en grande forme et ne devrait pas manquer de motivation face à son club formateur. Un pari à tenter d’autant que la cote de 4,35 est belle.

Ousmane Dembelé buteur face à Rennes, cote à 2,60

Capable du meilleur comme du pire depuis le début de saison, c’est tout de même dans le meilleur qu’Ousmane Dembelé régale depuis le début de saison en Ligue 1. S’il a totalement raté son match en Ligue des Champions face à Gerone, l’international tricolore est redoutable quand il s’agit de la Ligue 1. Auteur de 4 buts en 5 matches dont trois buts lors des deux derniers matches, l’ancien crack du… Stade Rennais pourrait bien jouer un vilain tour à son ancienne formation.

