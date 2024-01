Premier League : West Ham accroché sur le fil par Sheffield United

Les Hammers auraient pu confirmer leur bon état de forme cet après-midi chez la lanterne rouge du championnat, ils patienteront. Opposés à Sheffield United, les hommes de David Moyes ont pourtant été les premiers à lancer les hostilités par l’intermédiaire de Maxwel Cornet. Titulaire pour la deuxième fois consécutive après une longue absence, lance son équipe, l’ancien Lyonnais a repris parfaitement un ballon contré sur la gauche pour ouvrir la marque (28e). Derrière, les locaux ont eu des occasions et beaucoup de situations de frappes, avec 20 tirs au total dans le match. Le but égalisateur de Ben Brereton Diaz (44e), son premier sous ses nouvelles couleurs, a permis d’entretenir l’espoir d’un résultat pendant la seconde mi-temps.

