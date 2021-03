Stade Rennais : Florian Maurice évoque l'option Bruno Genesio

Après la démission surprise de Julien Stéphan en début de semaine, le Stade Rennais doit s'activer désormais pour dénicher son successeur sur le banc. Depuis quelques heures, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance du côté du Roazhon Park. Certains médias évoquaient même un accord entre l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais et les dirigeants bretons. Interrogé par Canal + avant la rencontre face à l'OL, le directeur sportif rennais Florian Maurice s'est livré sur le dossier du futur entraîneur.

« A la suite du départ soudain de Julien on a été obligés d'entamer des discussions avec des entraîneurs qui étaient susceptibles de pouvoir correspondre au projet du Stade Rennais. Bruno fait parti des personnes susceptibles de correspondre à ce profil là. C'est difficile d'aller très vite dans ces décisions là. On espère que ça se fasse vite évidemment. Il faut être deux pour entamer des démarches et aller plus loin. Pour l'instant on avance de bonne manière. Rien n'est écarté à l'instant T, » a ainsi commenté le dirigeant du SRFC. Les supporters rennais devront donc encore patienter avant de connaître l'identité de leur nouveau technicien...