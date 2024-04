Gerard Piqué est dans de sales draps !

Depuis des années déjà, même lorsqu’il était encore joueur, Gerard Piqué multiplie les projets ambitieux. On le sait, il gère par exemple la Kings League, qui est un succès total, ainsi que le club du FC Andorre. Mais ce n’est pas tout, puisque son entreprise, Kosmos, avait eu un rôle majeur à jouer dans la délocalisation de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. Sa boîte aurait même touché un grosse commission de 24 millions d’euros, alors que la Fédération Espagnole a reçu 400 millions d’euros du pays arabe pour l’organisation du tournoi sur ses terres.

Et ces derniers jours, la justice espagnole a lancé une énorme enquête sur la Fédération, avec son ancien président Luis Rubiales dans le viseur. L’ex-patron de l’institution est notamment accusé de blanchiment d’argent, corruption commerciale, administration déloyale et appartenance à une organisation criminelle suite à cet accord passé en Arabie saoudite. Forcément, Gerard Piqué est aussi touché et sous enquête.

La justice traque Piqué

Comme l’expliquent plusieurs médias ibériques ce jeudi, la Guardia Civil, sur ordre de la justice, a lancé une enquête sur Piqué. Elle a notamment passé au peigne fin tous les comptes bancaires de l’ex-défenseur blaugrana afin d’y trouver d’éventuelles irrégularités. Effectivement, la justice souhaite savoir si Piqué s’est versé certaines commissions touchées par Kosmos en provenance d’Arabie saoudite. Il y aurait trois mouvements bancaires réalisés en Andorre, paradis fiscal, considérés comme suspects.

Pour l’instant, Piqué n’est pas encore inculpé par la justice, mais nous n’en sommes qu’au début de l’enquête et les avancées dans le dossier Rubiales - ainsi que d’autres hommes forts proches de l’ex-président de la RFEF - pourraient réserver quelques mauvaises surprise à bien d’autres personnes impliquées de près comme de loin…