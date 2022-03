La Juve se fait fracasser en Italie, Manchester United est prêt à tout pour récupérer Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Le 3 à la suite de la Juventus

La Juventus passe une fois de plus à la trappe au stade des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Massimiliano Allegri se sont effondrés et ont encaissé un cinglant 3-0 face à Villarreal. Après l'Olympique Lyonnais en 2020, le FC Porto en 2021 et donc Villarreal en 2022, l'histoire se répète. Forcément au pays, la presse n'est pas tendre du tout. En témoigne cette Une de La Gazzetta dello Sport particulièrement bien illustrée. « La Juve se cogne le nez », titre ainsi le journal au papier rose. Et il n'y a donc plus d'équipe italienne en Ligue des Champions ! C'est ce que résume justement le Corriere dello Sport : « nous la regarderons à la TV », se lamente le quotidien transalpin. Tous les clubs italiens rentrent à la maison, même la Juve, et ça fait couler beaucoup d'encre. Pour Tuttosport, c'était même le niveau « zéro » qui a été affiché par la Juventus hier.

Manchester United sous le charme de Thomas Tuchel

Eliminé de la Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid, Manchester United va vivre une nouvelle saison blanche. Les Red Devils peuvent donc déjà se concentrer sur la saison prochaine et l'objectif est de trouver un coach le plus rapidement possible. Si Mauricio Pochettino faisait figure de favori, la presse anglaise dévoile un intéressé concret pour Thomas Tuchel, actuel coach de Chelsea. Le Daily Mail affirme que le tacticien allemand est le « le choix numéro 1 ». Information importante à souligner, Manchester United voudrait le faire venir avant la fin de saison si c'est possible ! La nouvelle fait également la couverture de The Guardian ce jeudi ! D'ailleurs, le journal nous livre un autre nom, nouveau lui aussi, qui s'ajoute à la liste des cibles de United. Il s'agit Julen Lopetegui, actuel coach du Séville FC.

Le SL Benfica fixe le prix de sa pépite Darwin Núñez

Il est la sensation européenne cette saison. Darwin Núñez affole les compteurs en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Il a notamment été le héros face à l'Ajax en qualifiant les siens d'un coup de tête rageur. Cette saison, il totalise 26 réalisations et 2 passes décisives en 33 matches. De quoi attirer le regard des plus grands clubs européens. Et bien ces derniers savent à quoi s'en tenir s'ils souhaitent s'offrir l'attaquant uruguayen. Selon Record, il faudra débourser environ 80 M€, peut-on lire en couverture du quotidien. Avis aux amateurs.