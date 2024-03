Brésil : Bremer prêt à devenir le leader défensif de la Seleção

Si son nom reste encore assez méconnu en dehors des tifosi italiens, Gleison Bremer continue son éclosion à un rythme effréné. Très certainement que la Juventus n’est pas dans une période glorieuse et florissante depuis son arrivée à l’été 2022 en provenance du rival du Torino contre une enveloppe de 50 millions d’euros, mais Bremer représente une satisfaction constante, un élément régulier et une valeur sûre pour le projet sportif de la Vieille Dame. Longtemps acte manqué de sa carrière, le défenseur brésilien fait partie désormais des joueurs régulièrement appelés dans les dernières listes de Tite, avant son éviction, mais surtout dans la dernière de Dorival Junior. S’il n’a pas été titulaire pour la première rencontre de cette trêve internationale contre l’Angleterre (il est néanmoins rentré en jeu), il devrait néanmoins tenir son rang face à l’Espagne mardi pour l’ultime match amical des Auriverde. Une opportunité en or pour Bremer d’envoyer un message à son nouvel entraîneur.

«Pour nous, défenseurs, c’est difficile de réussir ici en Italie. Mais c’est une école de football formidable et vous apprenez des choses que vous n’apprendriez normalement pas dans d’autres pays, n’est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que je n’avais que 21 ans quand j’ai quitté le Brésil, c’était comme ouvrir une porte qui mène à un nouveau monde. Cela élargit vraiment l’esprit, et c’est toujours le cas. J’ai 26 ans maintenant, j’ai passé cinq ans en Italie, mais je ne peux pas dire que je sais tout. J’ai encore beaucoup à apprendre pour m’améliorer», a précisé Gleison Bremer, dans les colonnes du site officiel de la FIFA. Au vu de sa saison flamboyante avec la Juventus, l’ancien roc du Torino peut tout à faire prétendre à inscrire son nom sur le long terme avec son pays. Tout bon projet part d’une défense forte et les chiffres collectifs et individuels de Bremer ne mentent pas depuis son transfert chez la Vielle Dame.

La saison de la maturité !

Avec les départs successifs de Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, la Juventus a eu un besoin urgent de trouver son nouveau roc défensif pour mener au mieux sa transition complexe. L’ancienne direction turinoise avait alors jeté son dévolu sur Bremer, chouchou des tifosi du club rival du Torino. Déjà à cette époque, le Brésilien attirait les convoitises de l’Inter, de Liverpool, de Newcastle, du PSG et de Chelsea notamment. Malgré ses très bonnes saisons chez les Granata, la Seleção représentait son grand acte manqué, alors qu’il ne possédait aucune sélection au moment de son transfert à la Juventus (ni même une cape chez les équipes jeunes brésiliennes). Longtemps barré par la concurrence défensive avec Thiago Silva, Marquinhos et Eder Militao, Bremer avait fini par taper dans l’œil de Tite, l’ex-sélectionneur du Brésil, qui avait mis du temps à lui offrir ses premières convocations. Il avait finalement fait partie du voyage à la Coupe du Monde au Qatar : «Quand j’étais au Torino, j’ai été élu meilleur défenseur du championnat, ce qui n’est pas rien car nous étions une équipe du milieu de tableau. Tite a, en quelque sorte, admis m’avoir négligé, mais je lui en suis vraiment reconnaissant. C’est quelque chose qui m’a marqué. Ils m’ont donné ma chance au bon moment. Si j’avais été appelé plus tôt et que je n’avais pas participé à la Coupe du Monde, cela aurait été très frustrant», avait déclaré Bremer. Le natif d’Itapitanga s’était déjà imposé, comme il se le devait, dès sa première saison pour pallier le départ de Chiellini en MLS. Le monstre italien a d’ailleurs vanté Bremer récemment : «J’aurais aimé jouer avec Bremer et Gatti. Eux aussi auraient apprécié : il y a une très grande estime mutuelle». A 27 ans, le défenseur des Bianconeri fait son entrée dans la cours des grands.

Cette saison, Bremer est au sommet des défenseurs de Serie A en devenant incontestablement le chef de l’arrière-garde turinoise. Il domine les statistiques de son équipe avec 75,35% de taux de réussite en duels défensifs (8ème en Serie A), 144 ballons interceptés (4ème en Serie A), 145 duels aériens (6me en Serie A) et 17 tirs contrés. Il est également le défenseur central le plus prolifique en attaque des cinq dernières années avec 17 buts derrière Sergio Ramos. Appelé en renfort dans la liste élargie de Dorival Júnior, après la blessure de Marquinhos, Bremer est prêt à poursuivre son développement au sein de la Seleção. Cette première trêve du nouveau sélectionneur des Auriverde prend la forme d’un test grandeur nature avec de nombreux nouveaux pour expérimenter certains éléments : «L’équipe nationale est également en transition. Nous avions d’excellents joueurs comme Thiago Silva, Casemiro, Danilo… et je pense qu’il y aura de nouveaux joueurs intégrés en vue de la prochaine Coupe du Monde. Nous avons beaucoup de joueurs dans toutes les grandes ligues, de jeunes joueurs qui progressent. Il y a du travail à faire, en commençant maintenant avec Dorival Júnior. Nous avons besoin de patience et de construire un effectif, de créer une carapace protectrice pour que nous puissions aborder la prochaine Coupe du Monde beaucoup plus forts». Les lignes défensives font partie du grand chantier du Brésil et même s’il ne possède que trois petites sélections, Bremer figure parmi les cadres d’une défense vieillissante avec Thiago Silva (39 ans) et Danilo (32 ans) notamment. Il faudra aussi surveiller de près son avenir dans le Piémont puisque malgré sa prolongation de contrat officialisée, plusieurs clubs dont Manchester United s’apprête à se montrer agressif pour s’attacher les services du Brésilien.