Coupe du Monde 2022 : les Bleus dévoile la recette de la victoire contre l'Angleterre

Le choc contre l'Angleterre a été loin d'être simple. S'ils pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Tchouaméni, les Bleus ont ensuite vécu une soirée difficile, où ils ont énormément souffert. Et même quand Giroud marquait le deuxième but... Il fallait un énorme raté de Kane sur penalty pour envoyer l'équipe de France en demi-finale (2-1). Mais pourtant, les tricolores n'ont pas été surpris et ont tous assuré, au micro des diffuseurs, que l'état d'esprit et la solidité de leur groupe avait fait la différence.

«La qualité y est, il y a aussi un mental. On est plutôt heureux même si on leur a donné les munitions avec les penalties. On a eu les tripes pour aller chercher ce résultat», a premièrement assuré le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Une analyse partagée par Olivier Giroud, interrogé sur TF1. «On a fait un match solide, généreux et percutant. On y est allé au mental. Je suis fier de cette équipe et je veux qu'on aille le plus loin possible».

Un groupe très soudé

Également questionné au micro de BeIN Sports, Jules Koundé a fait part du bel état d'esprit français. «Je pense que quand il y a autant de rebondissements dans le match, ça rend la victoire plus belle. On n'a jamais lâché avec un grand état d'esprit même si tout n'était pas parfait. On voulait rester une semaine de plus, on est content». Des propos validés par le buteur du soir, Aurélien Tchouameni. «C'est pas mal, on monte en puissance et on se sent bien avec un groupe qui est en train de se créer. On a souffert, on a joué contre une très belle équipe, mais on a réussi à faire le dos rond et se qualifier».

Enfin, c'est Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, qui a mis en avant la force de son groupe. «On a livré une grande bataille. On s'est surpassé mentalement en mettant la France devant tout (...) On a conscience que plus on avance, plus on monte le niveau tous ensemble. J'ai eu plus de boulot que sur les derniers matches, mais il faut être concentré pour l'équipe. Quand on voit les joueurs qui mettent le bleu de chauffe, un groupe uni, c'est pour ça qu'on joue au football. Il reste de très belles choses à faire et ce sera difficile», a-t-il assuré sur TF1. Le message est passé, avant une dernière marche contre le Maroc, pour atteindre la finale.