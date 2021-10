Brighton-Manchester City : les compositions officielles

Après la démonstration de Chelsea face à Norwich (7-0) et avant le North West derby entre Manchester United et Liverpool programmé demain à partir de 17h30, Manchester City va tenter de revenir à deux points des Blues au Falmer Stadium de Brighton. Quatre jours après sa brillante prestation collective en Ligue des champions face au Club Brugge KV (5-1), l'équipe de Pep Guardiola, toujours privée de Ferran Torres (victime d'une petite fracture au pied droit), se présente en 4-3-3.

La suite après cette publicité

Ilkay Gündogan est de retour dans le onze et démarre au poste de Kevin De Bruyne (ménagé, sur le banc), tandis que Gabriel Jesus est préféré à Raheem Sterling en attaque. Il est associé à Phil Foden et Jack Grealish. Comme la semaine passée, Yves Bissouma est sur le banc de Brighton. Jakub Moder démarre titulaire, comme Solly March. Danny Welbeck est forfait.

Les compositions d'équipes :

Brighton : Sanchez - Veltman, Dunk, Burn, Cucurella - Gross, Moder, Lallana, March - Trossard, Maupay

TEAM. 💙 Here's the Albion XI to face @ManCity in the @PremierLeague this evening! 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/9yZOyf0wLf