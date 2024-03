Nantes : Jocelyn Gourvennec présente ses excuses

La descente au classement du FC Nantes est plus qu’alarmante. Après un nouveau revers face à Metz (0-2), le 13e en Ligue 1 (un record à ce stade de la compétition), les Canaris sont aux portes de la zone rouge. Ce match à domicile était plus qu’important pour Nantes face à adversaire direct dans l’optique du maintien.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Jocelyn Gourvennec a d’ailleurs tenu à s’excuser auprès de ses supporters. « On a raté notre match. On ne répond pas présent dans notre stade. On a rien à dire, c’est logique qu’on se fasse siffler. On a juste à présenter nos excuses aux familles, aux gens qui étaient au match. On s’est manqué et on doit s’excuser auprès de cette communauté Jaune et Verte qui est très présente » a-t-il réagi au micro de Prime Vidéo avant de poursuivre de la sorte. «On doit être lucide sur l’analyse, on est passé au travers. C’est trop loin de ce que j’ai vu jusqu’ici, c’est trop cata pour être vrai ! On avait montré jusqu’ici un visage plus intéressant à l’extérieur et, même s’il n’y avait pas la victoire (au bout), plus consistant à la Beaujoire», a-t-il ajouté.