Ligue 2 : Dunkerque explose Clermont, le PFC bat Troyes, Annecy chute à Martigues

Mais où s’arrêtera Dunkerque ? Confronté à Clermont ce vendredi soir, le quart de finaliste de Coupe de France s’est imposé 3-0 et a confirmé qu’il était bien plus qu’un effet de mode. Trois nouveaux points précieux acquis grâce à Bardeli (29e), Al Saad (31e) et Raghouber (51e), et qui permettent au club de grimper à la 3e place du classement de Ligue 2, juste devant Metz et Guingamp. Dans le même temps, le PFC s’en est remis à Maxime Lopez pour aller décrocher un succès longtemps incertain face à Troyes (1-0, 86e), et se retrouve 2e.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Lorient 49 23 +19 15 4 4 40 21 2 Paris FC 46 24 +15 14 4 6 36 21 3 Dunkerque 45 24 +11 14 3 7 36 25 4 Metz 44 23 +21 12 8 3 37 16 5 Guingamp 39 24 +10 12 3 9 39 29 6 Annecy 39 24 +1 11 6 7 29 28 7 Grenoble 35 24 +2 10 5 9 30 28 8 Laval 34 23 +7 9 7 7 31 24 9 Bastia 34 24 +7 7 13 4 28 21 10 Amiens 30 24 -11 9 3 12 25 36 11 Pau 29 23 -6 7 8 8 25 31 12 Rodez 27 24 0 7 6 11 39 39 13 Troyes 27 24 -2 8 3 13 24 26 14 Ajaccio 27 23 -9 8 3 12 19 28 15 Red Star 26 24 -16 7 5 12 23 39 16 Clermont 25 24 -10 6 7 11 21 31 17 Martigues 21 24 -23 6 3 15 17 40 18 Caen 15 23 -16 4 3 16 19 35 Voir le classement complet

Guingamp (5e) et Grenoble (7e) ont, eux, dû se partager les points (1-1), dans un match où Benet (33e) et Hemia (48e) ont trouvé le chemin des filets. Même son de cloche entre Amiens et Rodez (1-1), alors que Bastia est allé s’imposer face au Red Star grâce à Sebas (1-0). Enfin, on notera le succès de Martigues, avant-dernier de Ligue 2, aux dépens d’Annecy (2-0), qui perd une place et se retrouve 6e.