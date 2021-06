Belgique : Simon Mignolet forfait et remplacé

Hier soir, la Belgique s'est imposée 1 à 0 face au Portugal en 1/8ème de finale de l'UEFA Euro 2020. Mais la sélection entraînée par Roberto Martinez retient son souffle puisque Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont sortis blessés. Les Diables Rouges espèrent avoir de bonnes nouvelles avant d'affronter l'Italie.

Ce lundi, ils en ont eu une mauvaise puisque la fédération belge a annoncé un départ dans l'effectif. «Simon Mignolet a quitté le camp en raison d'une blessure. Il sera remplacé par Thomas Kaminski». Un nouveau forfait pour le Plat pays après celui de Timothy Castagne en début de tournoi.

UPDATE: @SMignolet has left the camp due to an injury. He will be replaced by @kaminski26. #DEVILTIME #EURO2020