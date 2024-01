FA Cup : dans la douleur, Manchester United se qualifie face à Newport

Ce dimanche, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Newport à l’occasion des 16es de finale de FA Cup avec Rasmus Hojlund en pointe, Raphael Varane en défense et Casemiro, de retour au milieu de terrain. Malgré la présence des cadres, ce sont pourtant les jeunes qui ont brillé pour le club mancunien. Après l’ouverture du score de Bruno Fernandes (7e), Kobbie Mainoo (18 ans) doublait la mise. Déjà titulaire lors du tour précédent, le jeune milieu de terrain inscrivait son premier but en professionnel. Puis Manchester United s’est reposé sur ses lauriers…

Bryn Morris (36e) et Will Evans (47e) permettaient au club gallois, pensionnaire de League Two (4e division anglaise) d’égaliser et d’entretenir l’espoir d’une qualification. Une joie de courte durée. Antony, déjà passeur décisif sur le premier but mancunien, se muait en buteur pour remettre son équipe devant au tableau d’affichage (68e). Le Brésilien marquait ainsi son premier but de la saison. Rasmus Hojlund corsait l’addition dans le temps additionnel (90e+4). Dans la douleur, Manchester United se qualifie pour la suite de la compétition.