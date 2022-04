LdC, Real : la réaction à chaud de Nacho

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a perdu ce mardi soir à domicile contre Chelsea (2-3, après prolongations), mais a tout de même validé son billet pour les demi-finales de Ligue des Champions. Nacho (32 ans) était très ému au sortir de la rencontre.

«Une soirée incroyable de plus. Les choses étaient très compliquée, la réaction a été spectaculaire. Cela a ressemblé au PSG, ça met la chair de poule à chaque fois que l'on vit ça, c'est ça le Real Madrid. On nous apprend à ne jamais abandonner dès notre plus tendre enfance. L'ADN de ce club, c'est de toujours aller jusqu'au bout», a lâché le défenseur central espagnol, relayé par As.