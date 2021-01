Monaco - OM Streaming : comment regarder le match en direct

La Ligue 1 Uber Eats bat son plein avec un nouveau choc. Un classique du championnat de France entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Un test grandeur nature pour la bande à Niko Kovac qui marche sur l’eau en ce moment avec 4 victoires lors des 5 derniers matches dont un très beau succès à Montpellier (2-3). C’est donc une équipe monégasque pleine de confiance emmenée par un Kevin Volland en feu (5 buts en 5 matches), qui s’apprête à défier l’OM avec en plus peu d’absents (seuls Gelson Martins et Cesc Fabregas vont manquer à l’appel).

Si tout va bien sur le club du Rocher, rien ne va plus sur la Canebière. La faute à deux défaites consécutives à l’Orange Vélodrome face à Nîmes puis Lens. André Villas-Boas et ses troupes sont en pleine zone de turbulences et désormais très loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le choc face à Monaco est donc déterminant pour la suite de la saison. Pour cette rencontre de la 21e journée de L1, AVB sera privé de Jordan Amavi et Boubacar Kamara tous deux blessés. Morgan Sanson, en instance de départ, a quitté le groupe, tandis que Dimitri Payet et la nouvelle recrue Arkadiusz Milik seront sur le banc au coup d’envoi.

Bien que favori à Louis II, l'AS Monaco devra se méfier d'une formation marseillaise qui réussit souvent en Principauté (18 victoires, 8 nuls contre 23 défaites). Et la diffusion à la télévision de ce choc de haut de tableau de L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi soir à 21h. La rencontre sera donc disponible via l'application gratuite My Canal.

