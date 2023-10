PSG - Strasbourg : le soulagement de Nordi Mukiele de retour sur les pelouses

Entré en jeu à la place de Lucas Hernandez (72e), dans la victoire du PSG contre Strasbourg (3-0) samedi, le latéral français, Nordi Mukiele est revenu sur sa montée en puissance, petit à petit, après une longue blessure : «Ça me fait du bien. J’aime être sur le terrain. Peu importe où. Aujourd’hui, je suis rentré à gauche, j’ai fini à droite. Je prends énormément de plaisir. Ça fait plus de six mois que je n’avais pas joué. Jouer une vingtaine de minutes, ça m’a fait du bien. C’est à moi de continuer et de convaincre le coach que je peux aider cette équipe», a confié Nordi Mukiele en zone mixte

Avant de poursuivre : «Physiquement, je me sens bien. Je sors d’une très longue blessure, il ne faut pas me jeter au feu. J’ai joué 10 minutes contre l’OM, là 20 minutes, mon ischio va bien. C’est à moi de travailler à l’entraînement pour ne pas rechuter. J’y vais step by step. Je suis très content des 20 minutes que le coach m’a données. Je vais essayer de gratter plus que ça».