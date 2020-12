Carlo Ancelotti veut inviter José Mourinho chez lui

Le charme de la FA Cup. Lors du 3e tour de la Coupe d'Angleterre, les Spurs de Tottenham ont hérité du Marine FC. Club de 8e division basé à Crosby, municipalité située au nord de Liverpool, déposée le long des côtes de la Mersey et de la Mer d'Irlande, le Marine FC a pour particularité d'avoir comme voisin un certain Carlo Ancelotti. Le coach d'Everton habite à quelques encablures de Rossett Park, antre des Mariners et il s'est dit impatient d'accueillir José Mourinho et ses troupes dans le quartier.

L'Italien a expliqué lors d'une allocution face à la presse qu'il aurait assisté au match programmé en janvier, si la présence de spectateur était permise et s'il n'avait pas une équipe à diriger lui aussi. Il a également invité le coach des Spurs, José Mourinho à prendre un verre. «Je dois inviter Mourinho à prendre un verre après le match si cela est possible. Ce n'est pas loin de chez moi», a déclaré Ancelotti. «Je dois lui parler de la plage et du beau quartier qu'est Crosby. Je lui souhaite la bienvenue ici.»