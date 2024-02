Chelsea : José Mourinho est prêt à revenir

Entre Chelsea et José Mourinho (61 ans), l’histoire dure de depuis longtemps. Passé deux fois chez les Blues (2004-2007 et 2013-2015) et libre de tout contrat depuis son limogeage de Rome il y a quelques semaines, l’entraîneur portugais aimerait bien revenir sur le banc de Chelsea selon le Daily Mail. Sa femme et ses enfants vivent toujours à Londres dans un manoir à quelques centaines de mètres du club. Il pourrait cependant avoir des complications.

Les problèmes de Chelsea avec le FFP sont si importants que virer Mauricio Pochettino, l’entraîneur actuel, est quasiment impossible sur le plan financier. Même si José Mourinho a fortement envie de revenir à Stamford Bridge, l’opération semble très délicate.