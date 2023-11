Carabao Cup : les affiches complètes des quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Carabao Cup ont rendu leur verdict mercredi soir. Devant son public, West Ham s’est offert le derby londonien et le scalp d’Arsenal (3-1) tandis qu’en parallèle, Liverpool a disposé dans la douleur de Bournemouth (2-1). Si Chelsea n’est pas tombé dans le piège tendu par Blackburn (2-0), pensionnaire de Championship, Everton et Fulham l’ont également emporté respectivement face à Burnley (3-0) et Ipswich (3-1) au même titre que Newcastle, tombeur de Manchester United (3-0).

Dans la foulée, le tirage des quarts de finale de la League Cup a été effectué et nous réservera deux belles affiches. Ainsi, Liverpool défiera West Ham alors que Newcastle se déplacera sur la pelouse de Chelsea. Everton et Fulham croiseront le fer au Goodison Park tandis que Port Vale, pensionnaire de D3 anglaise a hérité de Middlesbrough et tentera d’entretenir le rêve d’aller plus loin dans cette compétition.

Le programme complet des quarts de finale

Chelsea - Newcastle

Liverpool - West Ham

Everton - Fulham

Port Vale (D3) - Middlesbrough (D2)