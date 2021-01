Le PSG confiant dans le dossier Dele Alli !

A peine la première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain (1-1 contre l'AS Saint-Étienne ce mercredi) passée, nous revoilà plongés dans le grand jeu du marché des transferts. Et forcément, qui dit nouveau coach dit aussi nouveaux joueurs. On ne sait pas encore quelle est la marge de manoeuvre du Paris SG pour ce mercato hivernal, mais Pochettino, lui, doit avoir quelques idées pour son directeur sportif, Leonardo.

Dele Alli en est une, évidemment. Cette piste existait déjà avant que l'Argentin ne vienne entraîner le club, elle est encore plus d'actualité depuis qu'il est arrivé. Et pour cause, l'international anglais n'a jamais été aussi bon que sous ses ordres du côté de Tottenham. Depuis l'arrivée de José Mourinho, malgré des débuts encourageants, Alli a été rétrogradé dans la hiérarchie et se retrouve à jouer des bouts de matches de coupes (1 titularisation en Premier League et en League Cup et deux en Ligue Europa).

Pochettino la clé ?

Selon nos informations, Pochettino et le joueur ont déjà discuté ensemble. Mais ce qui est nouveau en ce jeudi matin, c'est The Telegraph qui nous l'apporte : le PSG serait optimiste pour se faire prêter le Britannique de 24 ans cet hiver. Après avoir déjà fait trois offres aux Spurs, ils espèrent et surtout pensent que la quatrième sera la bonne ! Les relations entre Pochettino et Daniel Lévy sont restées cordiales et du côté du média anglais on se dit que l'arrivée de Pochettino pourrait être la clé de cette transaction.

Toutefois, l'écurie londonienne ne veut pas se précipiter. La raison ? Deux blessures. Celle de Giovanni Lo Celso et celle de Gareth Bale. Pour le moment, les deux hommes sont absents des terrains même si cela ne devrait pas durer très longtemps. Une fois l'un ou l'autre (ou les deux) remis sur pied, Tottenham pourrait être prêt à céder sa pépite en prêt pour six mois. Daniel Levy et les dirigeants des Spurs restent convaincus qu'Alli pourra retrouver de la lumière et du talent sous les ordres de Pochettino. Tout bénéfice pour eux aussi.