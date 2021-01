Mauricio Pochettino a échangé avec Dele Alli

La suite après cette publicité

L'été dernier, Dele Alli (24 ans) était tout proche de rejoindre le Paris SG. Le milieu anglais s'était mis d'accord avec le club de la capitale. Seulement, les exigences de Tottenham avaient finalement fait capoter l'affaire. Les champions de France en titre avaient formulé plusieurs offres de prêt aux Spurs. Des propositions balayées d'un revers de main par leur président Daniel Lévy, réputé intransigeant en affaire.

Depuis, les affaires de Dele Alli ne se sont pas arrangées. Avec seulement 4 rencontres disputées en Premier League, sa situation pourrait se décanter lors du mercato d'hiver. L'international anglais n'entre plus dans les plans de son manager José Mourinho. Et cela tombe bien puisque les pensionnaires du Hotspur Stadium sont ouverts pour céder leur joueur dans le cadre d'un prêt de six mois. Une situation qui n'a pas échappé au Paris Saint-Germain, en quête de bons coups.

Pochettino a échangé avec Dele Alli

Intronisé officiellement hier sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n'est pas resté les bras croisés ces derniers jours. Le technicien argentin a ainsi commencé à se renseigner sur les pratiques du club de la capitale mais a aussi échangé avec certains joueurs de son effectif dont Neymar, Marquinhos et Di Maria. Il en a également profité pour entrer en contact direct avec Dele Alli.

Ancien joueur clé de son système à Tottenham, avec 194 apparitions (55 buts, 52 passes décisives) sous les ordres de l'Argentin, Dele Alli est clairement intéressé par une arrivée au Paris Saint-Germain. Les deux hommes s'apprécient et souhaiteraient donc de nouveau évoluer ensemble. Une possibilité que le directeur sportif parisien Leonardo n'a pas écarté, puisqu'il maintient un contact régulier avec l'entourage du joueur. Affaire à suivre.