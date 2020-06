La Gantoise : deux cadors anglais sur Jonathan David

23 buts et 10 passes décisives en 40 matches, voici les statistiques affolantes de Jonathan David (20 ans) cette saison. L'attaquant canadien a réalisé un exercice 2019/2020 plus que réussi avec La Gantoise, ce qui lui permet d'être suivi par plusieurs clubs européens. Selon Het Laatste Nieuws, deux grands clubs anglais ont même contacté son agent, Nick Mavromaras. Il s'agit de Manchester United et Arsenal.

Red Devils et Gunners ne sont cependant pas les seuls sur le coup. D'autres clubs du Vieux Continent tels que l'Ajax, Everton, l'Inter Milan ou encore le FC Porto sont attirés par le profil de Jonathan David. Il sera très difficile pour La Gantoise de conserver sa pépite cet été. Le club belge demande une somme supérieure à 25 M€ pour le laisser partir. Une chose est sûre, Jonathan David deviendra le vente la plus onéreuse des Buffalos, un record détenu pour l'heure par Sven Kums, parti à l'Udinese pour 9 M€ en 2016.