Maher Carrizo se rapproche de Midtjylland
Nouvelle sensation du football argentine, Maher Carrizo pourrait quitter Velez cet hiver. Selon nos informations, l’attaquant de 19 ans est en instance de départ, lui qui avait indiqué ces dernières heures ne pas être prêt à 100% pour jouer la rencontre de championnat face à l’Instituto.
Le joueur est pisté par Feyenoord, Benfica, Manchester City mais c’est surtout Midtjylland qui semble tenir la corde pour le moment. Si un transfert avait lieu cet hiver, il devrait se conclure au-dessus de 10 millions d’euros.
