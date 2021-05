Mercato : le montant qu'il faudra débourser pour arracher Arkadiusz Milik à l'OM

La suite après cette publicité

« Un départ cet été ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter l’OM. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien ici. Marseille m’a donné ma chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié. Je joue, je marque. Si je serai à Marseille l’an prochain ? J’ai un contrat à Marseille donc je le redis, je suis heureux ici. J’ai un contrat avec Marseille et ça dépendra du club ». Tels étaient les propos d'Arkadiusz Milik vendredi soir, dans un entretien accordé à Canal+.

« On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils font faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. [...] L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content », lançait de son côté Pablo Longoria, le président du club, plus tôt dans la semaine. Des propos qui se veulent a priori rassurants pour l'Olympique de Marseille, mais toujours est-il que de l'autre côté des Alpes, on s'obstine à voir le buteur polonais loin du Vélodrome.

Une plus value intéressante

Ce week-end, la Gazzetta dello Sport en rajoute une couche sur l'option Roma. Si la rumeur était déjà sortie plus tôt dans la semaine, le média transalpin explique que l'intérêt romain est plus que sérieux. La direction de la Louve compte offrir le Polonais à Maurizio Sarri, qui devrait être le prochain coach de l'écurie romaine, dans le cadre de la reconstruction de l'équipe. Selon le journal aux pages roses, l'arrivée du buteur serait même un rêve pour la direction de la Roma !

De son côté, Sport Mediaset confirme que, même si le joueur appartient à l'OM et que les Phocéens souhaitent le garder, un transfert est loin d'être inenvisageable. Un montant de 20 millions d'euros suffirait à convaincre la direction marseillaise de le lâcher, réalisant donc une plus-value de 8 millions d'euros environ en l'espace de six mois. Affaire à suivre...