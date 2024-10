La révélation de Toni Kroos sur sa fin de carrière, Bradley Barcola affole l’Europe

Le Roi Bradley Barcola

C’est jour de Coupe d’Europe pour le PSG. En France, Le Parisien a choisi Bradley Barcola pour sa Une. « Paris a trouvé son buteur », explique le quotidien francilien, forcément il fait référence au début de saison canon de l’international français qui est déjà meilleur buteur de Ligue 1 avec 7 buts. En revanche dans ses pages intérieures Le Parisien précise bien que Barcola doit encore conquérir l’Europe. Pour le moment, l’ailier du PSG n’a toujours pas été décisif en Ligue des Champions et avec le départ de Kylian Mbappé son rôle est de porter son équipe. Justement chez le quotidien sportif on accorde également un papier sur Barcola axé sur sa valeur marchande. Barcola c’est 100 millions d’euros se questionne L’Equipe. Il est comparé à Bukayo Saka, Lamine Yamal ou encore Vinicius Jr, mais certains scouts reconnaissent qu’il est encore un cran en dessous, que ce soit au niveau sportif ou même sur sa valeur. Cela n’empêche pas nos voisins espagnols de lui accorder un papier ce lundi titré « Le Roi Barcola » par Marca, et ça en dit long sur la montée en puissance du joueur formé à l’OL.

Toni Kroos se livre

Toni Kroos a accordé une longue interview au quotidien Marca. L’ancien milieu de terrain allemand revient sur sa dernière saison avec le Real Madrid, l’Euro avec l’Allemagne, mais surtout son départ à la retraite. L’ancien joueur du Bayern Munich explique qu’il n’a pas été difficile de convaincre sa femme, mais que le plus dur dans tout ça, c’était de l’annoncer à son fils et à Carlo Ancelotti. Evidemment, Kroos a été questionné sur Kylian Mbappé la nouvelle star du Real Madrid et il reconnaît que même le Français ne pouvait pas le faire changer d’avis. « Je savais que Mbappé venait et je suis content qu’il vienne, car il va aider l’équipe. Cela aurait pu être il y a deux ans, mais maintenant, c’est enfin arrivé. Mais Mbappé n’a pas influencé ma décision ».

Le duel entre Robert Lewandowski et Harry Kane

Le FC Barcelone sera de sortie demain soir contre le Bayern Munich et comme le placarde le journal Sport, on aura droit à un duel de buteurs entre Robert Lewandowski et Harry Kane. Les statistiques sont affolantes de chaque côté, 665 buts en 938 matches pour le Polonais et 421 buts en 656 matches pour l’attaquant anglais. Même AS anticipe déjà ce match dans le match entre le meilleur buteur européen avec Lewandowski et l’un de ses principaux concurrents qui l’a remplacé aux avant-postes. Cette rencontre marquera aussi les retrouvailles entre Lewandowski et le Bayern, pareil pour Hansi Flick qui a entraîné le club bavarois pendant deux saisons.