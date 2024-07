Crystal Palace s’offre Daichi Kamada

En fin de contrat du côté de la Lazio, Daichi Kamada (27 ans) s’est offert un nouveau challenge. Comme annoncé par le club, ce lundi matin, le Japonais de 27 ans s’est officiellement engagé du côté de Crystal Palace. «Crystal Palace a conclu la signature de l’international japonais Daichi Kamada pour un contrat de deux ans, sous réserve de l’autorisation internationale», précise le communiqué des Eagles.

La suite après cette publicité

Passé par l’Eintracht Francfort, le milieu offensif aux 33 sélections avec le Japon (7 buts) s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat et retrouvera Oliver Glasner, avec lequel il a remporté l’UEFA Europa League en 2021/22. «Je suis ravi de rejoindre Crystal Palace et de travailler à nouveau avec Oliver - qui est un entraîneur que je connais bien. J’ai hâte de me tester en Premier League, et j’espère que le club et moi pourrons atteindre tous nos objectifs ensemble», a de son côté ajouté le droitier d’1m84.