Vente OM : Bernard Tapie recadre sérieusement Mourad Boudjellal

L’affaire s’était tassée. Et puis, le 1er décembre dernier, Mourad Boudjellal a remis le couvert. À l’occasion de la sortie de son dernier livre, l’ancien président du RCT a de nouveau évoqué le rachat de l’OM. Et comme l’été dernier, celui qui faisait la paire avec Mohamed Ajroudi a encore clamé son envie de devenir président du club phocéen. Des propos répétés sans cesse durant sa tournée médiatique effectuée ces derniers jours. « Oui. C’est une ambition, on va tout faire pour que ça se passe. J’ai l’intime conviction que ce club a un potentiel incroyable et il suffit de se baisser pour le ramasser et ce n’est pas ce qui est fait depuis quelques années. (…) C’est le seul club où les gens sont prêts à dépenser l’argent qu’ils n’ont pas pour leur club, tellement il y a un engouement », avait-il notamment déclaré. Mais ce n’est pas tout.

Boudjellal a également évoqué plusieurs plans, avant de sortir encore une fois le nom Zidane de son chapeau, se disant prêt à tout pour tenter de convaincre l’actuel entraîneur du Real Madrid. Un procédé médiatique qui n’a sans doute pas manqué d’interpeller, le monde des affaires privilégiant plutôt la discrétion lors d’un processus de rachat. Et ça, Bernard Tapie n’a pas manqué de le rappeler à Boudjellal. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien patron de l’OM s’est d’ailleurs permis de le recadrer.

Tapie demande à Boudjellal de se calmer

« Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Ni pour lui, ni pour le club. (…) Il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire », a-t-il déclaré. Car pour Tapie, Boudjellal enfreint les codes, à savoir une déclaration d’intention sans avoir vérifié au préalable que le club était à vendre et qu’il avait bien les moyens financiers d’aller au bout des négociations. Ce dont doute fortement un Tapie agacé. Car celui qui a soulevé la Ligue des Champions en 1993 en a marre de voir Boudjellal jouer avec la passion des supporters marseillais, notamment en citant des noms alléchants comme Zidane.

Et ça, ça ne passe pas chez Tapie. « Je l’ai entendu dire : "On fait venir Zidane entraîneur". Et pourquoi pas Mbappé et Messi. C’est bien gentil de faire rêver les gens, mais au final tu fais du mal au club. (…) En plus, avec l’état d’esprit qui règne aujourd’hui au sein du foot, ses sorties médiatiques sont malsaines et inutiles. (…) Mais avant de commencer par dire j’arrive avec Zidane, soyons sérieux… Il faut vraiment que Boudjellal se calme… » A bon entendeur…