OM-PSG : le match terrible de Lionel Messi

En deux déplacements, Lionel Messi n’a toujours pas battu l’OM au Vélodrome. Après le 0-0 de l’an passé en championnat, l’Argentin s’est incliné cette fois en 8e de Coupe de France avec le PSG (2-1). Une défaite logique dans l’ensemble tant les Phocéens ont dominé leur adversaire, simplement freinés par l’égalisation de Ramos avant la pause (45+2), et un peu inquiétés dans les ultimes minutes. Les œuvres de Neymar surtout, pendant que la Pulga terminait une prestation insipide.

Si ça n’avait pas été Messi, Galtier aurait été contraint de sortir son titulaire à l’heure de jeu, après le but de Malinovskyi. Au lieu de ça, Danilo Pereira et Vitinha ont fait les frais de l’entraîneur parisien, sans plus d’effets du reste. Le champion du monde aura été un vrai poids mort pour les siens, sans énergie, ni volonté de presser, sans envie, sans idée, bloqué à chaque fois par la défense adverse, là où Neymar aura eu le mérite de tenter et de provoquer (dans tous les sens du terme) jusqu’au bout.

Messi est passé à côté

À l’image de certains dans son équipe qui sont passés à côté de leur soirée (Ruiz, Vitinha), Messi n’a cette fois pas sorti d’éclair de génie pour sauver les siens. «Dans la préparation de ce match, il y avait l’ambition de se qualifier. Il faut tirer les enseignements de ce match. On n’a vraiment pas eu assez de situations en seconde période, on doit être plus dangereux. Les joueurs sont déçus, accablés. Ce n’est pas le moment de parler à chaud, il faut continuer à travailler, se concentrer sur nous-mêmes» reconnaissait Galtier après la rencontre.

Alors qu’il semblait être de retour en forme lors de ses dernières sorties, la Pulga, à qui notre rédaction a attribué la note de 3,5, a réalisé l’une de ses plus mauvaises sorties sous le maillot parisien. Forcément, quand c’est face à l’OM, ça se voit un peu plus. Orphelin de Mbappé, il n’a pu bénéficier des appels en profondeur de son partenaire blessé, ni d’un Hakimi par exemple, mieux bloqué cette fois dans son couloir, là où il avait eu tout le loisir de se projeter face à Toulouse. Il n’a cadré aucune de ses 4 tentatives.

«C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battus par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables» constatait amèrement l’entraineur du PSG après la rencontre. Sans Mbappé et avec un Neymar encore en deçà de ce qu’il est capable de faire, Galtier n’a pour l’heure plus beaucoup d’autre solution que de reposer le poids de l’équipe sur les épaules d’un Messi dépassé ce soir.