OM - PSG : les notes du match

Alors que l’Olympique Lyonnais a battu Lille (2-2, 4-2 aux Tab) et que Nantes ainsi que Toulouse se sont qualifiés pour le tour suivant, les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce mercredi soir. On avait alors droit à un choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un Classique où les Phocéens s’articulaient en 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout épaulaient Valentin Rongier dans l’entrejeu tandis que Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder se retrouvaient en attaque. De leur côté, les Parisiens s’articulaient en 4-4-2 losange avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes évoluaient en défense. Le rôle de sentinelle revenait à Danilo Pereira alors que Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, Lionel Messi et Neymar étaient associés devant.

22 acteurs qui laissaient entrevoir un sacré spectacle et il ne fallait pas arriver en retard. Rapidement les joueurs de l’Olympique de Marseille imposaient un rythme soutenu. Paradoxalement, la première vraie occasion était francilienne. Lancé par Neymar sur la gauche, Nuno Mendes tombait sur Pau Lopez (4e). Une première alerte pour les Olympiens qui répondaient par une lourde frappe de Jordan Veretout (5e) puis Cengiz Ünder tombait sur Gianluigi Donnarumma (6e). Dans un grand soir, le Turc maintenait le danger et sa remise de la tête dangereuse obligeait Nuno Mendes à intervenir (11e). Une lourde frappe de Sead Kolasinac (20e) et un missile de Mattéo Guendouzi repoussé par Sergio Ramos (25e) confirmaient cet ascendant de la part des Phocéens. Et finalement, les efforts réalisés par les locaux n’étaient pas vains puisqu’ils étaient récompensés grâce à l’activité débordante de Cengiz Ünder. Réalisant un coup du sombrero sur Sergio Ramos, le Turc poussait l’ancien du Real Madrid à l’erreur (29e).

Ruslan Malinovskyi pour embraser le Vélodrome !

Disposant de l’opportunité de bien lancer son équipe, Alexis Sanchez crucifiait Gianluigi Donnarumma d’un tir sur la droite du but (1-0, 31e). Dans une ambiance animée et un stade Orange-Vélodrome acquis à sa cause, Marseille reculait néanmoins avant la pause. Lionel Messi sonnait la révolte (38e) puis Neymar trouvait le poteau gauche d’une frappe enroulée (40e). Réagissant via Jonathan Clauss (41e) et Cengiz Ünder (42e), Marseille relevait la tête, mais se faisait punir sur corner. Neymar sur la gauche enroulait vers le premier poteau et trouvait Sergio Ramos dont la tête décroisée se logeait sur la droite du but (1-1, 45e +2). Après un premier acte séduisant, on retrouvait les deux équipes revenir en seconde période avec d’aussi bonnes intentions. Si le PSG se voulait plus prudent dans son approche et monopolisait le ballon, Marseille restait fidèle à son identité et montrait de l’intensité.

Sur une frappe d’Alexis Sanchez contrée par Marquinhos, Ruslan Malinovskiy suivait bien et envoyait un missile téléguidé dans la lucarne gauche d’un Gianluigi Donnarumma médusé (2-1, 57e). De quoi faire chavirer de nouveau le stade Orange-Vélodrome. Dos au mur, le Paris Saint-Germain tentait alors de revenir au score, mais manquait de tranchant. Malgré une forte possession et une domination territoriale, les Parisiens butaient souvent aux abords de la surface. Même quand Neymar faisait des différences, la frappe de Lionel Messi passait au-dessus du cadre (79e). Mis à part ça, la défense phocéenne était impeccable et laissait peu d’espaces. Dans les derniers instants, Sergio Ramos pensait marquer et arracher les tirs au buts mais il était finalement signalé hors-jeu (90e +2). Puis son coup de casque dans les secondes qui suivaient était capté par Pau Lopez (90e +3) Incapable de trouver la solution, le Paris Saint-Germain s’inclinait pour la première fois depuis onze ans au stade Orange-Vélodrome. Ainsi l’Olympique de Marseille s’impose 2-1 et file en quart de finale. Comme l’an dernier, les Franciliens ne remporteront pas la compétition.

Olympique de Marseille

Lopez (6) : le portier espagnol a idéalement débuté sa rencontre en réalisant une grande parade face à Nuno Mendes (4e). Toujours propre dans la relance, il ne peut absolument rien sur le coup de tête de Sergio Ramos (45e+2). Il n’a étonnement pas eu beaucoup de travail à réaliser lors de ce Clasico. Solide dans le money-time (90e+3).

Clauss (6,5) : irréprochable offensivement où il a proposé énormément de solutions à ses partenaires, il a été un plus en difficulté sur le repli défensif, notamment face à Nuno Mendes. L’international français s’est même procuré une situation de but mais son tir a été stoppé par Donnarumma (40e). Il n’a pas relâché l’effort en seconde période.

Mbemba (7) : sa science du placement a été un atout majeur dans le système de Tudor et l’alignement très haut de son équipe. Si Neymar l’a parfois malmené par ses dribbles, il n’a jamais perdu le fil de la rencontre. Pas du tout avare dans ses efforts offensifs, il participe au second but de Malinovskyi. Il a tenu dans les derniers minutes face aux assauts parisiens.

Rongier (7,5) : dans un rôle inédit pour lui, l’ancien joueur du FC Nantes a rendu une copie très honorable. Avec le ballon, il a orienté le jeu des siens avec des transversales millimétrées. En défense, il a tenu le coup face à Messi & Co même s’il a perdu quelques ballons dangereux dans sa moitié de terrain (37e). Il est l’auteur d’une intervention salvatrice face à Nuno Mendes (61e). Une (très) bonne solution de rechange à ce poste.

Gigot (8) : le patron de l’arrière-garde olympienne, une nouvelle fois. Très autoritaire dans toutes ses interceptions, il n’a laissé que des miettes aux attaquants du PSG. Il n’a pas eu peur non plus de monter aider ses coéquipiers sur le front de l’attaque. Il est encore monté d’un écran au retour des vestiaires. Une partition bluffante et sans bémol.

Kolasinac (5,5) : un Bosnien à deux faces dans ce huitième de finale. Tout d’abord positive avec un apport offensif très intéressant et même une lourde frappe du gauche qui passe pas loin de la lucarne (20e). Mais également négative du point de vue défensif, où il a été pris pas mal de fois dans son dos par des passes en profondeurs des hommes de Galtier. Remplacé par Issa Kabore (63e) , qui a montré la même hargne que tous ses coéquipiers.

Guendouzi (6) : dans une position plus basse que de coutume, il a régné sur le milieu de terrain grâce à une grosse débauche d’énergie. Avec ses projections vers l’avant, il a apporté de la personnalité à son équipe et s’est montré régulièrement disponible dans la surface de réparation (25e, 26e). Son ampleur dans le collectif marseillais est plus en plus important.

Veretout (6) : une prestation un peu trop neutre pour l’ex-joueur de l’AS Roma. Alors qu’il était en grande forme lors des dernières sorties de l’OM, il n’a pas pesé sur le front de l’attaque. Il est notamment fautif sur le but de Sergio Ramos, où il est beaucoup trop passif face au défenseur espagnol.

Malinovskyi (8) : la recrue hivernale de l’OM a brillé par ses centres ce mercredi. Doté d’une pâte gauche fantastique, il a délivré plusieurs caviars à ses partenaires. Sa frappe aurait même pu faire mouche, mais Donnarumma était vigilant (15e). Sa très bonne performance est récompensée par un but de toute beauté après une volée surpuissante (57e). Il a aussi souvent cassé les lignes. Son match référence.

Ünder (7,5) : positionné finalement dans le trio d’attaque, le Turc a montré beaucoup d’envie comme toute son équipe. Il a été dans tous les bons coups des Phocéens en première mi-temps en provoquant le pénalty (29e) et en se procurant une belle opportunité de doubler la mise (41e). Une carte essentiel dans le onze de Tudor. Remplacé par Azzedine Ounahi (86e).

Sanchez (8,5) : dès les premières minutes, il a montré la voie à suivre à ses coéquipiers avec son pressing toujours aussi phénoménal. Avec très peu de déchet dans son jeu comme souvent, il a poussé les Parisiens à la faute grâce à sa justesse technique. Il ne tremble pas au moment de transformer son pénalty avec un magnifique contre-pied. Sur le second but, le Chilien est également présent. L’homme à tout faire de l’Olympique de Marseille, tout simplement. Remplacé par Vitinha (90e). Le portugais a participé à la fête.

PSG