National : enfin une première victoire pour Gaël Clichy sur le banc de Caen
Sur le banc du SM Caen depuis le 29 décembre dernier, Gaël Clichy a enfin goûté à la victoire. Le Stade Malherbe s’est imposé dans la douleur face à Fleury 91 (1-0), mettant fin à une longue disette qui durait depuis novembre. Un succès précieux au classement, qui permet aux Normands de remonter à la 9e place et de se rapprocher du top 5, même si le contenu a laissé l’ancien international français partagé, entre satisfaction comptable et axes de progression évidents.
Lucide, Clichy n’a pas caché ses réserves après la rencontre, comme il l’a confié à Ouest-France : « sur le plan comptable, ça fait du bien. Sur le contenu, c’est mitigé. Parfois, il faut savoir prendre les points et être content avec ça ». S’il s’est dit « vraiment content des joueurs, notamment sur la première mi-temps », il a pointé une seconde période plus fébrile, assumant sa part de responsabilité : « la seconde mi-temps est pour moi… c’est mon job de les épauler ». Mais le technicien préfère voir le positif : « c’est bien parce qu’il y a une marge de progression et ça permet de ne pas nous endormir », tout en rappelant l’essentiel : « on a le clean-sheet et les trois points, donc c’est presque parfait ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer