Bordeaux : nouveau clash entre la direction et les supporters

« Nous déplorons l'attitude des supporters les plus virulents du virage Sud qui ont choisi et organisé le non respect des mesures Covid en se réunissant en groupe en bas de la tribune. Nous espérons que cette attitude ne générera pas de contamination », voici le message dont s'est fendu la direction des Girondins de Bordeaux après le match contre l'OL (0-0). Ambiance. Déjà que pendant toute la rencontre, les quelques Ultras présents au Matmut Atlantique n'ont cessé de réclamer la démission de Frédéric Longuépée, le président du club.

Ces mêmes Ultras n'ont pas hésité à répondre aux accusations du corps dirigeant des Girondins. Une réponse sur Twitter, qui a tout pour être qualifiée de cinglante : « pendant ce temps, les partenaires se pavanent sans masque dans leur tribune, aux yeux de tous. Ce tweet est une insulte doublé d'un mépris de classe. Et pour info, le Virage Sud, DANS SON INTÉGRALITÉ, porte le masque de protection. Vous êtes méprisables ». Les mots sont forts : de quoi rajouter de l'huile sur le feu alors que le torchon brûle depuis longtemps entre les supporters et la direction bordelaise.