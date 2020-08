Neymar redevient la priorité du FC Barcelone !

Chez les suiveurs attentifs du football, la cote du « Neymar fait la Une de la presse espagnole » était à 1,01 depuis le coup de sifflet final de vendredi soir à Lisbonne du match face au Bayern Munich. Les gains peuvent être récupérés aujourd'hui puisque le journal Sport placarde le Brésilien en première page de son édition de lundi. Avec ce titre : « le Barça pense de nouveau à Neymar ». Après l'humiliation subie en Ligue des Champions et l'historique défaite 8-2 contre le Bayern, seul Neymar pourrait redonner le sourire aux Catalans.

La suite après cette publicité

C'est du moins ce que pense la direction du club, selon les informations du journal pro-Barça. En effet, conscient de devoir sortir le grand jeu pour ne pas vivre une nouvelle saison en enfer, le président du club blaugrana Josep Maria Bartomeu aurait décidé de changer les plans initiaux. Qui concernaient principalement Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter Milan censé être la cible estivale prioritaire. Mais face à la pression populaire immense qui s'annonce, Bartomeu voudrait finalement relancer l'option Neymar, qui n'est pas considérée comme irréalisable.

Antoine Griezmann encore cité comme monnaie d'échange

D'abord parce que le joueur de 28 ans, plus épanoui que jamais au PSG, n'écarte toujours pas un retour en Catalogne. Le contact entre les deux camps serait d'ailleurs toujours maintenu. Ensuite parce que le FC Barcelone pense pouvoir convaincre le Paris Saint-Germain avec une offre incluant... Antoine Griezmann. C'est là que le bât blesse. L'attaquant français, bien que perturbé par une première saison très médiocre, ne souhaite pas quitter le club cet été, comme il l'a fait savoir via la presse.

De plus, le PSG a toujours refusé l'hypothèse d'un échange de joueurs. Lorsqu'il avait ouvert la porte au départ de son compatriote l'été dernier, le directeur sportif Leonardo avait alors répété qu'il faudrait payer la somme exigée. Or, dans Sport, on apprend que la première idée du Barça pour cet été est d'offrir Griezmann + un chèque entre 50 et 60 M€. Une tentative vouée à l'échec. Reste à savoir si le feuilleton d'un retour de Neymar va s'étirer au-delà du raisonnable. Il faudra quand même rester attentif à la fin du parcours des Parisiens en Ligue des Champions et au comportement du numéro 10...