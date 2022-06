L'OM a trouvé une porte de sortie pour deux indésirables !

La suite après cette publicité

Dauphin du Paris Saint-Germain et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille compte bien enflammer le mercato estival pour figurer au mieux sur la scène européenne la saison prochaine. L’épreuve de la direction nationale de contrôle de gestion des clubs officiellement passée, les dirigeants olympiens lancent donc leur grandes manœuvres sur le marché des transferts.

De Riechedly Bazoer à Justin Kuivert en passant par Axel Witsel, Facundo Medina ou encore Dominik Szoboszlai, les noms fusent au cours des dernières heures mais rien ne semble, pour l'heure, se concrétiser. Et pour cause. Avant d'effectuer le recrutement XXL tant espéré par les supporters, l'OM va devoir dégraisser, en se débarrassant, notamment, de ses indésirables. À ce titre et comme chaque dernier mercato, Duje Ćaleta-Car (25 ans) fait ainsi partie des noms qui reviennent avec insistance.

Une connexion OM - Torino !

Sous contrat jusqu'en juin 2023 dans la cité phocéenne, le défenseur marseillais pourrait (enfin) plier bagage cet été. Si le montant de l'opération ne devrait pas excéder les 15 millions d'euros, La Stampa révèle, ce dimanche, que le Torino aurait récemment ouvert des négociations avec Longoria au sujet de l'international croate (23 sélections, 1 but). Et ce n'est pas le seul olympien que les Grenats souhaiteraient récupérer.

Pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli, Luis Henrique figure, lui aussi, sur la liste des candidats au départ. Des négociations seraient d'ailleurs en cours avec le Torino pour un prêt avec option d'achat de 6 M€. Auteur d'un petit but et d'une seule passe décisive en 25 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, l'ailier brésilien de 20 ans pourrait ainsi tenter de relancer sa jeune carrière du côté de la Serie A. Une chose est sûre, l'OM semble tenir le candidat idéal pour son ménage estival...