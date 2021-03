OM : l'annonce forte de Nasser Larguet sur son avenir

Dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace près de Perpignan pour y affronter le club de Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2, à l’occasion des 16ème de finale de Coupe de France. Ce sera également le dernier match de Nasser Larguet sur le banc du club phocéen, avant de laisser sa place à Jorge Sampaoli, comme il l'a confirmé en conférence de presse. Le manager marocain a également été interrogé sur son avenir, alors qu'une rumeur parlait d'un possible retour au centre de formation de Caen, et l'actuel entraîneur de l'OM s'est exprimé sans détour sur son avenir au sein du club olympien.

«Je pense que c'est mon dernier match sur le banc avec l'équipe première de l'OM dimanche, avec la prise de fonction la semaine prochaine de Sampaoli. On s'est rencontrés hier soir. Cela a été une très belle rencontre. Ce qu'on s'est dit restera entre nous deux. Jusqu’à preuve du contraire, je suis le responsable du centre de formation, je suis le formateur de l'OM, je le suis, je le suis encore. Je suis là pour la saison prochaine. Les choses peuvent évoluer si jamais il n'y a plus de confiance en moi d'ici la fin de saison. On fait un bilan d'ici le mois d'avril. Mais bien sûr je me projette sur la saison prochaine et les saisons à venir», a-t-il déclaré en conférence de presse.