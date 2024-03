OM : la réponse de Jean-Louis Gasset à une possible remontada

L’OM n’a pas grand-chose à craindre pour ce 8e de finale retour contre Villarreal. Après avoir gagné 4-0 au Vélodrome la semaine dernière, le plus dur a été fait par les hommes de Jean-Louis Gasset. Et même si le club espagnol a évoqué la possibilité d’une improbable remontada, l’entraîneur marseillais est lui bien plus serein. Il mise sur les premières minutes du match pour calmer les ardeurs adverses.

«L’entame va être prépondérante. Mais Villarreal n’a pas le droit à l’erreur. Il faut qu’ils fassent le match parfait et nous un match catastrophique pour inverser la tendance. On va essayer de prendre le ballon et de profiter des espaces qu’ils vont laisser dans le dos», prévient le coach de 70 ans, vainqueur de ses 5 premiers matchs à la tête du club phocéen.