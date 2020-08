Allemagne : la liste de Joachim Löw

Alors qu’approche l’heure du coup d’envoi de la Ligue des Nations, les différentes sélections commencent à dévoiler leur liste. C’est au tour de l’Allemagne de Joachim Löw de publier la sienne, en vue des matches contre l’Espagne et la Suisse.

La suite après cette publicité

Sans surprise, certains éléments sacrés avec le Bayern Munich dimanche dernier ont été préservés. En revanche, les Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler ont bien été convoqués. « Ils sont avec l’équipe parce qu’ils ont eu une pause plus longue en France et ils n’ont pas joué autant que certains joueurs de Leipzig et du Bayern », a justifié Löw.