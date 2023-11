Henri Stambouli s’est éteint

Ce vendredi matin, la famille Stambouli est en deuil. Henri Stambouli, le père de Benjamin, ex-international Espoirs français, est décédé à l’âge de 62 ans. Gardien de métier, le natif d’Oran aura fait le bonheur de deux clubs de l’élite française : l’AS Monaco, club avec lequel il atteindra la finale de la Coupe de la Ligue en 1984, avant de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Après avoir raccroché les crampons en 1989, le Français troquera son costume de footballeur pour celui de dirigeant pour faire les beaux jours de nombreuses formations (OM, Sedan, Las Palmas) tout en passant par les sélections africaines de la Guinée, du Mali et du Togo. «Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès d’Henri Stambouli, le précieux père de notre footballeur Benjamin Stambouli. Que Dieu ait pitié du défunt, nous présentons nos condoléances à notre footballeur Benjamin Stambouli et à sa famille, notamment ses proches et notre communauté», a déclaré l’Adana Demirspor, pensionnaire de Süper Lig qui héberge son fils depuis 2021.