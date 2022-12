EdF : absent d'une photo de groupe, Mattéo Guendouzi suscite la polémique

Les réactions n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux. La faute à une simple photo diffusée, ce vendredi, par la Fédération française de football montrant les joueurs de l'équipe de France avec les maillots de leur premier club amateur mais où Mattéo Guendouzi ne figurait pas.

Une absence questionnant rapidement les observateurs, qui plus est quand on sait que le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a fait ses débuts au... PSG. Difficile, cependant, de connaître les réelles causes de cette photo ratée. Une chose est sûre, Kylian Mbappé et William Saliba arboraient, eux, fièrement la tunique de l'AS Bondy. Tout comme Ousmane Dembélé et Steve Mandanda, accompagnés d'un maillot de l'Évreux Football Club 27.