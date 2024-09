FC Barcelone : c’est la panique au milieu !

C’est un début de saison pratiquement parfait que réalise le FC Barcelone d’Hansi Flick. Les Catalans ont remporté leurs trois premiers matchs de Liga, avec une moyenne de plus de trois buts marqués par rencontre. Une équipe déjà très bien rodée, et avec des individualités qui cartonnent, à l’image de Raphinha, élu joueur du mois d’août du championnat espagnol, mais aussi de Lamine Yamal, Pedri, Robert Lewandowski ou Dani Olmo.

Celui qui a brillé lors de cet Euro 2024 ne sera d’ailleurs pas de la partie pour ce duel face à l’AS Monaco. Les Catalans font ainsi face à une petite série de blessures qui vient gâcher ce début de saison exceptionnel. Dani Olmo, touché au biceps fémoral, sera ainsi absent pour une durée de 4 à 5 semaines, alors qu’il avait brillé, marquant lors de ses 3 premiers matchs sous la tunique blaugrana.

Un milieu décimé

Un coup dur pour le Barça, qui se retrouve avec un milieu de terrain décimé. En plus de la blessure d’Olmo, qui évoluait dans un registre de mediapunta, devant les deux relayeurs, il y avait déjà la blessure de Marc Bernal, qui avait commencé la saison en tant que titulaire. La pépite de La Masia sera absente pour toute la saison. Et ce n’est pas tout, puisqu’en début de semaine, on a aussi appris la blessure d’un des joueurs qui était candidat à une place de titulaire au milieu de terrain, à savoir Fermin Lopez. Le champion olympique sera out pour 3 semaines.

Il faut aussi compter sur l’absence déjà prolongée de Frenkie de Jong, qui vient de reprendre le travail avec le reste du groupe suite à ses pépins à la cheville, mais qui ne devrait pas fouler le pré avant quelques semaines encore. Pour ce choc contre Monaco, Hansi Flick devrait donc compter sur la doublette Pedri-Casado dans l’entrejeu, titulaire sur les derniers matchs de Liga déjà, alors que Raphinha devrait prendre le rôle d’Olmo et laisser le côté gauche à Ferran Torres, qui sera en plus absent en Liga car suspendu. Hansi Flick va devoir prier pour qu’il n’y ait aucune blessure, parce que les solutions de rechange sont rares derrière, avec Eric Garcia comme seule solution.

