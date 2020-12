Joan Laporta compare Pep Guardiola et Zinedine Zidane

Alors que les élections présidentielles du FC Barcelone approchent (24 janvier), les candidats commencent leur campagne et multiplient les sorties médiatiques. C'est le cas de Joan Laporta, ancien président entre 2003 et 2010, et qui fait office de favori aux côtés de Victor Font. Alors qu'il avait déployé une énorme affiche de lui à quelques rues du Santiago Bernabéu mardi, l'homme d'affaires catalans s'est aussi exprimé sur Radio Marca.

Il a notamment évoqué les comparaisons entre Guardiola et Zidane, deux des entraîneurs en vue en ce moment. « Pour moi, Guardiola est le meilleur entraîneur du monde. Zidane est un grand entraîneur aussi, et son histoire en tant que joueur de foot parle pour lui. J'ai l'impression qu'il sait comment s'occuper de ses joueurs. Mais Pep a une magie spéciale », a confié Laporta. D'accord ou pas ?