L'affiche très originale de Joan Laporta à Madrid

Le 24 janvier prochain se tiendront les élections présidentielles du FC Barcelone. D’ici là, tous les candidats à la présidence s’activent dans tous les sens pour faire parler d’eux.

Et si les déclarations sur Neymar et Messi sont nombreuses, Joan Laporta, ex-président du Barça et candidat à un retour sur le trône, a signé une publicité très remarquée. En effet, il a habillé tout un immeuble à Madrid avec une affiche à son effigie. Et sur cette affiche, il est écrit, à destination des fans madrilènes : « j’ai hâte de vous retrouver ». Original !