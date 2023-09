RB Leipzig : grave blessure au genou pour Willi Orban

Mauvaise nouvelle pour Willi Orban et le RB Leizpig. Alors qu’il a joué toutes les minutes possibles cette saison (4 rencontres) et a été deux fois capitaine, le défenseur hongrois s’est blessé après 60 minutes de jeu lors de la rencontre de son pays face à la République tchèque. «Une évaluation plus approfondie a été réalisée lundi à Leipzig et a révélé que la blessure au genou droit d’Orban le mettrait à l’écart pendant plusieurs semaines. (…) Guérissez bientôt, Willi ! On croise les doigts pour un prompt rétablissement !» peut-on lire dans le communiqué du vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne.

Comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres dans le football, Castello Lukeba pourrait ainsi profiter de cette absence pour prendre ses marques au sein de l’arrière-garde du RBL. Et qui sait, peut-être que son alliance avec Mohamed Simakan tapera à l’oeil de Marco Rose qui décidera de reconduire cette paire pour le reste de la saison. A noter également qu’El Chadaille Bitshiabu, recruté cet été en provenance du PSG, figure parmi les solutions possibles pour le coach allemand.