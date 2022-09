Lille-Toulouse : Philippe Montanier reste optimiste malgré la défaite

Après la défaite contre Lille ce samedi soir, Philippe Montanier, est revenu sur la prestation de son équipe au micro de Canal + : « Non (le match n'est pas perdu sur les 30 premières minutes, ndrl), une fois que vous avez passé 30 minutes, il vous en reste encore 60 derrière. Je trouve que c'était plutôt un match équilibré, on le voit en terme de statistiques. Au niveau de la possession, du nombre de tirs et des tirs cadrés. On est plus prêt du match nul. Ça s'est joué sur une étincelle d'Ounas. Je dirais que le contenu du match était très intéressant, il n'y a que le résultat qui est négatif. »

L'entraineur toulousain s'est ensuite exprimé sur les causes de cette défaite et s'est projeté sur la suite des événements : « c'est regrettable d'avoir pris le deuxième but un peu trop rapidement par rapport à notre égalisation. On a eu pas mal de situations malheureusement on n'a pas eu cette étincelle-là. C'est sûr qu'au niveau point, on préfèrerait avoir un peu plus. Mais je trouve qu'on progresse. C'est quand même une équipe de grande qualité Lille et on a fait jeu égal chez eux. On va continuer à travailler pour être efficace dans les deux surfaces même si je trouve que ça a été assez positif aujourd'hui. »