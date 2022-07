LOSC : Rémy Cabella explique son arrivée surprise

Ce week-end, le LOSC a annoncé l'arrivée de Rémy Cabella. Le milieu de 32 ans a justifié son choix sur le site officiel des Dogues. «Mon premier sentiment, c'est que je suis très heureux. Je suis très content d'être là. Il faut savoir qu'avant de venir je savais que Lille était sur moi depuis un moment, que ça discutait. Et quand on a parlé en mars dernier, j'étais très touché. J'ai eu le président plusieurs fois au téléphone. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai vu qu'il avait envie. Il m'a bien expliqué tout ce qui concerne le LOSC, tout ce qu'il attendait. C'est vrai que son projet m'a séduit. Comme je lui ai dit, il y a des joueurs ici qui me plaisent bien et j'ai envie de faire quelque chose d'énorme. Je suis là pour jouer, pour gagner. Je suis là pour ça et je vais me donner à 100 000% parce que pour moi c'est un grand club en France et j'ai hâte de commencer». Il poursuit : «j'ai vu que Jonas (Martin) aussi avait signé. Je connais Benjamin André, Jonathan Bamba. J'ai entendu que du bien. Djo Bamba, j'attendais que ce soit sûr pour lui en parler. J'avais eu Jonas en direct. Je connaissais d'anciens joueurs de Lille comme Mathieu Debuchy qui me disait le plus grand bien du club. J'ai envie de faire de grandes choses et de faire une très grosse saison».

Il aura l'occasion d'évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. «Il a une très bonne approche. Je suis content de travailler avec lui Jonas aussi m'a beaucoup parlé du coach. J'ai hâte de travailler, de discuter football et d'être sur le terrain». Il a également très envie de donner du plaisir aux supporters. «Le message que je veux faire passer c'est que je ne suis pas du tout ici en vacances. Je suis là pour jouer, pour gagner. J'aime ça. Je vais me donner à 100 000%. À nous de faire une grosse saison et de leur donner du plaisir car c'est ce qu'ils veulent. Et Allez le LOSC». Le Français est prêt pour une nouvelle aventure, lui qui a vécu une année difficile. «Pour raconter ma fin de saison, ça a été compliqué avec tout ce qui passé, en extra football, avec la Russie. Donc je suis rentré en France. Donc je suis rentré en France. Puis je suis allé me soigner un peu à Montpellier. J'avais envie de jouer. À la base, je m'étais dit que c'était pour finir la saison juste à l'entraînement. Mais j'avais tellement envie de jouer que je discutais avec le président et il m'a dit : "voilà si tu veux faire les trois mois avec nous, pas de problème". Donc j'ai fait les trois mois, au moins pour garder le rythme de la Ligue 1 car c'est très important, rien ne peut remplacer les matches. J'ai voulu jouer et c'est comme ça que j'ai joué jusqu'à la fin de la saison». À présent, il est prêt pour son nouveau challenge.