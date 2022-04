Le nouveau latéral gauche ciblé par le FC Barcelone

Le FC Barcelone s'active de tous les côtés afin de monter l'équipe la plus compétitive possible pour la saison prochaine. L'entraîneur catalan, Xavi, semble avoir beaucoup de liberté et d'influence dans le choix des recrues. Au poste d'arrière gauche, les Catalans s'étaient renseignés cet hiver sur Alejandro Grimaldo (Benfica), Nicolas Tagliafico (Ajax) ou encore Alex Moreno (Bétis), mais aucun n'avait rejoint le Camp Nou.

AS informe que le Barça se serait désormais tourné vers Javi Galan, le latéral du Celta Vigo. Selon le quotidien espagnol, le joueur, qui plairait à Xavi, «se distingue par sa vitesse et sa verticalité ainsi que par sa puissance et sa capacité à s'associer avec ses coéquipiers.» Sous contrat jusqu'en 2026, il faudra cependant lâcher quelques billets, bien que la possibilité d'échanger des joueurs ne soit pas écartée par le club blaugrana.