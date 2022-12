Blaise Matuidi annonce la fin de sa carrière

C’est le clap de fin pour Blaise Matuidi. Dans un long entretien accordé à Bros. Stories, le milieu de terrain vient d’annoncer l’arrêt de sa carrière de joueur professionnel à l’âge de 35 ans. Sacré champion du monde en 2018, point d’orgue d’une carrière pas comme les autres, celui qui aura joué à Troyes, à Saint-Etienne, au PSG, à la Juventus et à l’Inter Miami, son dernier club, aura également porté le maillot de l’équipe de France à 84 reprises pour 9 buts marqués.

« J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. C’est dur à dire aujourd’hui. J’ai vécu des moments extraordinaires de vie professionnelle, et aussi en dehors, mais c’est le moment de tirer le rideau. Je garde beaucoup de souvenirs, ça va me rester dans le cœur. Je ne pensais pas faire une carrière sportive comme j’ai pu la faire. C’est bien le moment qui est arrivé aujourd’hui de dire stop. C’est un moment spécial, mais c’est le moment », assure le quintuple champion de France et le triple champion d’Italie.

Une carrière exceptionnelle

Cette décision a probablement été pénible à prendre car c’est la fin d’un grand chapitre d’une vie débutée à l’ESTAC en 2004, après un passage des clubs de la région parisienne et de l’INF Clairefontaine. Repéré dans l’Aube, le gaucher a poursuivi sa progression à Saint-Etienne, avant de filer au PSG en 2011, le même été que QSI. Rapidement mis sur la liste des transferts, Matuidi s’est alors révélé aux yeux du grand public, affichant une immense volonté de réussir, au point de devenir un des piliers du club.

Sous Carlo Ancelotti, puis Laurent Blanc et dans une moins mesure Unai Emery, il est devenu un membre du fameux trio de l’entrejeu Verratti-Matuidi-Motta. Ses performances lui ont ouvert les portes de l’équipe de France de Didier Deschamps, qui en a rapidement fait lui aussi un cadre. Vice-champion d’Europe en 2016, et champion du monde en Russie deux ans plus tard, il avait entre temps quitté le PSG pour la Juventus, où il aura joué pendant 3 ans. Parti en MLS pour une dernière aventure, il n’avait plus foulé une pelouse depuis novembre 2021, mettant fin à une carrière garnie de 15 trophées.

« Partir du PSG a été un crève-cœur »

« Partir du PSG a été un crève-cœur mais je pense qu’en tant qu’homme, c’était un moment qui m’a permis de me responsabiliser, de franchir une étape supplémentaire, j’ai découvert un autre pays, une autre culture, je suis sorti de cette zone de confort, j’étais à un âge où j’en avais besoin. Si je devais le refaire, je le referais, car tout ça m’a aidé à en être là aujourd’hui », assure dans sa vidéo d’adieu le principal intéressé, qui a été aperçu dans le vestiaire des Bleus durant la Coupe du Monde au Qatar.

Désormais, Matuidi souhaite se consacrer à d’autres projets et sa famille. « Ce qui va m’animer dans les prochains mois, c’est de servir d’exemple pour les futures générations, d’inspirer. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait par amour pour le football, de manière très naturelle et ça l’esprit paternel m’a beaucoup aidé en ce sens. Je pense que c’est un peu ce qui me guide aujourd’hui, moi qui suis devenu père de 4 formidables enfants, je veux inspirer cette génération, mais aussi mes enfants : on n’a rien sans rien, il faut tout donner pour l’obtenir, c’est ce que j’ai envie de transmettre. Je ne peux plus le transmettre sur le terrain, mais je compte maintenant le faire par la parole. »